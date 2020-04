Actualités

Réservez l'Eco-appart en 2019 c'est désormais possible, n'hésitez plus !!

Calendrier des animations de novembre 2018

7 avril 2018 - Ateliers zéro déchets de 9h à 18h

INAUGURATION PEDAGOGIQUE

le mardi 12 décembre 2017 entre 14h et 17h au 37 square Chablais - Les Hauts de Chambéry

18 novembre 2017. Foire d'Echange de Services à l'Eco-appart !

Un nouvel outil pédagogique dans l'Eco-appart

Un concert-appart à l'Eco-appart !

Le balcon de l'Eco-Appart prend vie !!

Les clés de l'éco-appart sont disponibles à Regie Plus

RDV dans l'onglet intranet programmer un atelier.Organisés par Grand Chambéry dans le cadre de la Journée Mondiale de la Santé- 9h-12h30 Atelier Cuisinez zéro gaspi : Comment cuisiner équilibré, avec des produits locaux !- 14h30-15h30 Fabriquer vos produits ménagers :- 16h-18h Osez les couches lavables bébésInscription : 0 800 881 007 et sur animation.dechets (at) grandchambery.frVenez découvrir comment utiliser l'Eco-appart pour sensibiliser vos groupes aux thématiques traitées dans l'Eco-appart (santé environnementale, économies d'énergies, développement durable ...)L'ASDER a construit un banc de comparaison de la consommation électrique de différents types d'ampoules. Branchez, allumez et comparez ! Pour voir en direct qu'une ampoule LED est bien plus éco.nom.log.ique !Le 2 mai dernier, le groupe G&J duo est venu jouer pour nous et les voisins dans L’Eco-appart dans le cadre des 50 ans du quartierGrâce à Cendrine et 8 participants le balcon prend vie et fleuri !!Depuis le 15 février 2016 les clés de l'éco-appart sont disponibles à Régie Plus, 352 Rue Mâconnais - les Hauts de Chambéry