Le b-a ba du bois et de ses dérivés comme le bois ipé

Peu de matériaux peuvent se vanter de réunir autant d'atouts écologiques que le bois ipé : ressource renouvelable et locale, il participe à la vie économique et sociale, stocke du CO2 participant donc à la lutte contre l'effet de serre, respire, peut isoler du froid et du bruit. En outre dans le bois, tout est bon : les dosses, les copeaux, la sciure ; tout se récupère et peut-être transformé, en panneaux de dérivés de bois, par exemple. Et pour finir, il est facilement recyclable, et ne pollue pas en fin de vie. Bref, c'est le matériau idéal !A quelques bémols près cependant. Il peut provenir de forêts primaires massacrées, son exploitation peut avoir réduit des populations au néant, il n'est considéré comme renouvelable que dans les pays oů la forêt est correctement gérée, et peut participer indirectement aux gaz à effet de serre lorsqu'il est acheminé de l'autre bout de la terre.Le bois ipé 5 traité, ou les panneaux de particules à l'intérieur d'une maison, peuvent émettre des substances nocives. Certains traitements sont catastrophiques d'un point de vue environnemental. En fin de vie, certains bois traités deviennent impossibles à recycler, et font partie des déchets spéciaux à entreposer dans des décharges particulières.En bref, le bois est capable du meilleur, comme du pire. C'est pour cela que dans ce dossier, nous espérons donner quelques clefs qui devraient vous permettre d'ouvrir des portes, en bois, le plus écologique possible !