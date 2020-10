Quand le mariage se met au bio

Invitation, cérémonie et réception

Véritable protecteur de la nature que vous êtes, la "bio attitude" au quotidien n'a plus de secret pour vous. Vous connaissez les gestes à faire et les habitudes à prendre pour minimiser votre impact sur la planète.Le site organisation de mariage occitanie , spécialiste des gestes économiques et écologiques, nous propose un excellent article pour aider les jeunes mariés à organiser un mariage écologique. Voici un résumé des idées suggérées...- Pour les invitations vous devez utiliser "les cartes électroniques qui sont envoyés par email pour vos invitations. Sur le site de Hallmark, vous pourrez personnaliser vos cartes d’invitation et les envoyer en format électronique."- Concernant la cérémonie, vous devez privilégier " un cadre naturel sauvegardé plutôt qu’une grande ville polluée. Nous vous conseillons des gîtes ou fermes comportant des labels de qualité et de protection de l’environnement"- Afin de minimiser les transports, vous devez choisir un lieu proche des résidences de la majorité de vos invités." Vous pouvez également organiser "le covoiturage de vos invités : cela permet d’économiser de l’argent, du CO2, mais également de développer les relations sociales. Pour cela, regroupez sur une feuille vos invités par lieux géographiques et contactez-les pour organiser leur covoiturage (...) Privilégiez des lieux de cérémonies religieuses et civiles et de réception proches les uns des autres. Cela évite des déplacements fatigants pour vos invités et polluants. Vous pourrez ainsi vous déplacer à pied de lieu en lieu et faire un cortège pédestre derrière la mariée."- Enfin vous devez choisir "un restaurant ou un traiteur proposant de la nourriture bio", vous pouvez également demander à votre restaurant ou votre traiteur de trier les déchets. On ne le répètera jamais assez mais, l'idéal serait d'acheter des "produits alimentaires de saison et des produits locaux", tout en prévoyant une juste quantité de nourriture pour éviter le gaspillage