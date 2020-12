Construction de maison bois dans le 66Les découpes précises dans le polystyrène permettent d'isoler et d'intégrer les IPN au mur en coffrage isolant.Les découpes des feuillures sont faites au fil chaud, comme les anciennes techniques de construction de maison bois , tandis que la scie à ruban permet de couper le plastiques présent dans le polystyrène quand une coupe tombe dessus.Il est à noter qu'à ce stade, l'ensemble de ce chantier a été réalisé en 3 mois grâce à la capacité de coordination de la maîtrise d'ouvrage dont a fait preuve l'architecte et future propriétaire de cette villa bois.L'entreprise de structure métallique vient finir le bardage métal extérieur des faces nord et sud.La toiture est elle aussi en métal avec des panneaux sandwich isolants (Sarking).