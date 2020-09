blocs coffrant isolant piscine 4,60 x 1,20 m

Toutes piscines privatives à usage individuel ou collectif de plein air, dont le bassin est enterré ou semi-enterré doit présenter un des systèmes de sécurité. C'est le cas de la Piscine en blocs isolants source : https://www.produits-piscines.fr/bloc-isolant-polystyrene-piscine.html REF : KITPR453Kit piscine paroi acier démontable 4,60 m de diamétre x 1,20 m de hauteurVolume d'eau : 10 102 litresBlocs polystyrène piscine coffrant isolantMontage : 3 heures pour 2 ou 3 adultesSurface neccessaire au sol 5 m x 5 mLiner : traitement ultra-Violet et contre le veillissement du PVC avec rail d'accrocheOssature de la piscine acier GRE Dream Pool garantie 2 ans :Tôle laminée à froid et traitée par galvanisation et laquée blanc de 45/100eimePlage de 15 cmRenfort de 12 cmLiner : PVC en 30/100eime garantie 2 ansFiltration :Skimmer motorisé à cartouche AR125 3.8 m3/h garantie 2 ansEntretien filtre quotidien, remplacement de la cartouche 1 fois tous les moisAccessoires fournis : échelle 2x3 marches NF P90-317 avec sécurité + Skimmer motorisé